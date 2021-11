Jujutsu Kaisen cresce ancora: vendite strepitose, Shueisha aggiorna con la nuova tiratura

Se prima dell'anime vendeva sì discretamente ma non numeri eccezionali, il lavoro di Studio MAPPA ha contribuito a far esplodere in Giappone la popolarità di Jujutsu Kaisen. Pur non arrivando ai numeri estremamente alti di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Jujutsu Kaisen è riuscito a racimolare un paio di milioni di copie per volume.

Ha così superato altri giganti del settore come My Hero Academia, uno dei diretti concorrenti su Weekly Shonen Jump. Ma i numeri continuano a crescere di mese in mese, come ricorda sempre la casa editrice Shueisha. Crogiolandosi in questo nuovo successo che ormai è uno dei titoli più venduti da un anno a questa parte, la Shueisha ha riaggiornato i dati di qualche mese fa.

Jujutsu Kaisen a dicembre 2021 avrà infatti una tiratura di 60 milioni di copie. Un numero alto, con copie già pronte e altre già in programma di ristampa a causa dell'arrivo del lungometraggio Jujutsu Kaisen 0 che, inevitabilmente, contribuirà a sollevare nuovamente l'attenzione sul titolo. Se il settore manga ride, quello anime non è da meno visti i numeri da capogiro raggiunti in Cina da Jujutsu Kaisen. E ovviamente la storia di questo progetto non è conclusa, considerando che ci sarà ancora qualche stagione da produrre nei prossimi anni.