Jujutsu Kaisen cresce a ritmi spaventosi, superate le 8 milioni di copie in circolazione

Pochissimi giorni ci separano dal debutto dell'adattamento anime di Jujutsu Kaisen, e probabilmente i piani alti di Shueisha si staranno già sfregando le mani immaginando gli incredibili traguardi che potrebbe raggiungere il manga di Gege Akutami nell'arco del prossimo anno. Gli ultimi report di vendita del resto, sono assolutamente impressionanti.

Secondo quanto riportato nell'ultimo numero di Weekly Shonen Jump, Jujutsu Kaisen conta circa 8.500.000 di copie in circolazione con soli 13 Volumi pubblicati. Lo scorso marzo, prima dell'annuncio dell'anime, erano meno della metà con 10 Volumi stampati. La media è quindi passata da 400.000 a oltre 650.000 copie stampate per Volume, in meno di sei mesi.

Naturalmente siamo lontani dai numeri registrati da Demon Slayer, My Hero Academia o Kingdom, ma l'ulteriore spinta che potrebbe arrivare con la trasmissione della serie televisiva dovrebbe garantire all'opera di raddoppiare facilmente le vendite, entro due anni al massimo. Considerando quanto sia saturo e spietato il mercato dei manga oggigiorno, stiamo parlando di un obiettivo assolutamente incredibile, specialmente per un'opera dark fantasy.

E voi cosa ne pensate? State leggendo Jujutsu Kaisen? O preferite aspettare l'anime? Fatecelo sapere con un commento. Nel caso in cui propendeste per la seconda opzione, poi, vi consigliamo di dare un'occhiata al terzo trailer di Jujutsu Kaisen pubblicato pochi giorni fa.