Jujutsu Kaisen: il crossover con Chainsaw Man è perfetto in questa fan art

Jujutsu Kaisen e Chainsaw Man condividono un tema horror, eventi soprannaturali e una grafica sbalorditiva e violenta. Ma se l'anime di Jujutsu Kaisen, animato dallo Studio MAPPA, è attualmente in corso, per la serie animata di Chainsaw Man occorrerà aspettare ancora del tempo. Arriverà mai un crossover tra le due opere?

Le due attuali migliori opere di Shonen Jump hanno contribuito a intensificare l'interesse del popolo giapponese verso l'horror. In passato, i pesi massimi di Shonen Jump, come Dragon Ball e ONE PIECE, hanno avuto dei crossover speciali; queste due nuove opere riceveranno lo stesso trattamento?

Le due serie non condividono ben più che lo studio di animazione e il genere horror. I due protagonisti, Yuji e Denji, sono posseduti da potentissimi demoni che conferiscono loro poteri fenomenali. Mentre Yuji ha mangiato un dito appartenuto al Re delle Maledizioni, Sukuna, Denji si è fuso con il demone Pochita diventando un uomo moto sega. Un eventuale crossover potrebbe mettere i due personaggi in contrasto, costringendoli a combattersi a vicenda per scoprire chi è il demone più forte.



Ma visto il background molto simile, dopo l'iniziale scontro i due potrebbero legarsi. Questa idea ha già stimolato la fantasia di un fan delle due serie, il quale su Twitter ha realizzato una fantastica fan art che ritrae i protagonisti l'uno accanto all'altro. Vi piacerebbe un crossover del genere? Per Jujutsu Kaisen è un anno da record, è uno dei franchise più redditizi del 2020. Scopriamo il motivo per cui Sukuna è così tanto temuto in Jujutsu Kaisen.