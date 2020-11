Da Jujutsu Kaisen a DanMachi, la Top 10 dei migliori anime autunnali secondo i giapponesi

Lo scorso settembre vi abbiamo mostrato la lista delle migliori uscite anime dell'autunno 2020, da L'Attacco dei Giganti ad Haikyu, passando per DanMachi e Jujutsu Kaisen. Oggi, a poco più di un mese di distanza, i sondaggisti di NTT Dicotomo hanno svelato la Top 10 definitiva del pubblico giapponese, chi avrà conquistato la prima posizione?

Qui sotto potete dare un'occhiata alla Top 10, stilata nel corso dell'ultima settimana di ottobre contando i voti di più di 150.000 fan giapponesi. Naturalmente nella classifica non compare L'Attacco dei Giganti 4, il cui debutto è atteso per il mese di dicembre.

Top 10 migliori anime della stagione autunnale

Jujutsu Kaisen - 9.381 voti The Irregular at Magic High School: Visitor Arc - 9.142 Wandering Witch: The Journey of Elaina - 8.532 DanMachi III - 7.541 The Day I Became a God - 7.494 By the Grace of the Gods - 7.494 Sleepy Princess in the Demon Castle - 5.850 Tonikawa - 5.687 Haikyu!! 4 - 5.417 Talentless Nana - 5.337

Top 5 maschile

The Irregular at Magic High School: Visitor Arc - 6.678 Wandering Witch: The Journey of Elaina - 6.498 DanMachi III - 6.037 The Day I Became a God - 5.794 Jujutsu Kaisen - 5.032

Top 5 femminile

Jujutsu Kaisen - 4.223 Haikyu!! 4 - 3.045 Moriarty the Patriot - 2.461 The Irregular at Magic High School: Visitor Arc - 2.352 Hypnosis Mic: Division Rap Battle: Rhyme Anima - 2.032

Jujutsu Kaisen trionfa, dunque, anche in Giappone, soprattutto a causa dell'eccezionale lavoro svolto dagli animatori di MAPPA. Tra i grandi assenti spiccano il remake di Higurashi: When They Cry (quindicesima posizione), Yashahime (diciannovesima posizione) e Dragon Quest: Dai La Grande Avventura (ventesima posizione)

E voi cosa ne pensate? Cosa state guardando in questo periodo? Fatecelo sapere con un commento!