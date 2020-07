Jujutsu Kaisen: il dark fantasy di Mappa si mostra in una nuova preview

Mancano ancora quattro mesi al debutto Netflix di Jujutsu Kaisen, ma i ragazzi di Mappa sembrano assolutamente intenzionati a tenere alta l'attenzione verso il loro nuovo anime. Lo studio infatti, ha confermato che nei prossimi tre mesi verranno condivisi 4 character trailer dedicati ai protagonisti. Il primo, incentrato su Gojo, è ora disponibile.

In calce potete dare un'occhiata alla breve preview, in cui viene mostrato il design dello stregone. I prossimi tre video saranno dedicati a Yuji Itadori, Megumi Fushiguro e Nobara Kugisaki e saranno pubblicati mensilmente. In questo modo, Mappa dovrebbe riuscire a tenere alto l'interesse dei fan fino al giorno di debutto.

Nel caso in cui non aveste familiarità con l'opera, vi ricordiamo che la trama di Jujutsu Kaisen viene così descritta da Manga Plus: "Yuuji è un genio in atletica leggera. Ma non ha interesse a correre nei circoli, è felice come un mollusco nel club di ricerca occulta. Anche se è nel club solamente per divertimento, le cose si fanno serie quando un vero spirito si presenta a scuola! La vita sta per diventare davvero strana alla Scuola Superiore di Sugisawa Town #3". La serie conta, al momento, più di 110 capitoli pubblicati, ed è distribuita in Italia da Planet Manga.

Nel caso in cui foste interessati ad altre serie di Studio Mappa poi, vi ricordiamo che è stato da poco reso disponibile il primo episodio di The God of High School.