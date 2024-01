Jujutsu Kaisen: c'è davvero bisogno del ritorno di QUEL personaggio?

Nelle ultime pagine del manga di Jujutsu Kaisen, abbiamo assistito alla morte di un altro personaggio molto amato dal pubblico. Ci sono tantissimi fan che sperano in un suo ritorno, ma sembrerebbe che ai fini di trama una sua eventuale resurrezione sia assolutamente inutile. Ecco tutti i motivi per cui QUELLO stregone non dovrebbe tornare nel mondo dei vivi.

La morte di Gojo in Jujutsu Kaisen ha stupito i lettori: l'autore Gege Akutami ha dimostrato più volte di essere brutale con i suoi personaggi, ma nessuno avrebbe mai immaginato che avrebbe eliminato dalla scena anche il favorito del pubblico.

Dopo essere stato a lungo intrappolato nel Regno della Prigione, Satoru Gojo è uscito per combattere contro Ryomen Sukuna ma ha trovato la morte poco dopo. Gojo si era auto-definito "il più forte degli stregoni" e aveva dimostrato numerose volte la sua immensa forza: non a caso è uno dei pochi a possedere il titolo di "Stregone di Grado Speciale".

Tuttavia, la forza di Gojo ha spesso eclissato altri promettenti stregoni come Yuji Itadori, che ha ancora bisogno di accrescere le sue capacità magiche, e Megumi Fushiguro, impedendo loro di brillare come dovrebbero. La sola esistenza di Satoru Gojo, capace di sconfiggere qualunque minaccia si presenti in Giappone, si sarebbe rivelata (alla lunga) un ostacolo per la trama di Jujutsu Kaisen, rendendola meno avvincente e verosimile.

Anche se la morte di Gojo è stata necessaria ai fini di trama, un suo ritorno nella storia è altrettanto importante. Non solo per permettere a Yuji, Megumi e agli altri studenti della Jujutsu High di accrescere ulteriormente il proprio potenziale, ma anche per raggiungere l'ambita pace a cui lo stregone ha sempre anelato. L'ambizioso obiettivo di Satoru Gojo in Jujutsu Kaisen è quello di cambiare la società degli stregoni, creando un nuovo ordine e regole: senza il suo intervento sembra quasi impossibile che ciò possa accadere.