Jujutsu Kaisen: sono davvero necessarie tutte quelle morti?

La seconda stagione di Jujutsu Kaisen, dopo un successo travolgente, sta per giungere al termine. Sono state molte le morti illustri in questo arco narrativo e ci chiediamo se fossero davvero tutte necessarie.

Il segmento narrativo dedicato all'Incidente di Shibuya ha messo in scena una serie di battaglie entusiasmanti, con un recente e sensazionale scontro che rende Jujutsu Kiasen 2 un tributo al potere dell'animazione.

Come i fan di Jujutsu Kaisen sanno, la morte è sempre stata un elemento chiave della storia fin dai suoi albori. Basti pensare che il protagonista, Yuji Itadori, ci viene introdotto con la morte di suo nonno, l'unico parente che gli era rimasto, ed entra nel mondo degli stregoni solo perché condannato a morte e costretto a farlo.

L'obiettivo di Yuji, anche in questo caso legato al concetto di morte, è quello di andarsene in modo degno, pur consapevole che la strada di chi combatte le "Maledizioni" è tortuosa e non è facile restare in vita.

L'anime non ha infatti perso tempo a dimostrarci, con la Stagione 2, che la scomparsa di qualcuno in battaglia è incredibilmente frequente. Personaggi come Mechamaru e Nanami hanno lasciato un vuoto immenso con la loro dipartita e la successiva morte di Nobara ha stupito chiunque, tra le dolorose reazioni dei fan di Jujutsi Kaisen 2.

Anche Maki e Megumi sono in pericolo e la tensione è alle stelle, con la scia di morte, creata dall'autore Gege Akutami, destinata a continuare. Il problema è che a questo punto si stanno esaurendo i personaggi più amati e carismatici dell'opera.

Ci chiediamo dunque se, pur generando un alone di mistero sul finale, sia così inevitabile eliminare così tanti comprimari. E a tal proposito, riuscirà la conclusione del manga a risultare soddisfacente di questo passo?

Cosa ne pensate dell'onda di addii di Jujutsu Kaisen? Per chi fosse interessato al manga, invece, ricordiamo che attualmente Yuji sta affrontando la sua battaglia più importante.