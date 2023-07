Jujutsu Kaisen: sta per debuttare l'arco di Shibuya, arriva il primo poster

Recentemente è ritornato sul piccolo schermo Jujutsu Kaisen con la sua seconda stagione, animando i fan che attendono con ansia di conoscere di più sul passato di Gojo e del suo rapporto con Geto. Dopo aver affrontato questo arco narrativo, la serie si appresta a raccontare l'incidente di Shibuya.

La seconda stagione di Jujutsu Kaisen sta ricevendo dei risultati da record, grazie a delle votazioni tenutesi in Giappone in cui si decretava la serie televisiva più seguita dal pubblico a casa, con un punteggio eccezionale per la sua tipologia.

In vista del nuovo arco narrativo, i fan hanno potuto ricevere il primo poster dedicato. L'artwork è stato rilasciato ieri nell'ultimo capitolo di Weekly Shonen Jump e vede al centro della scena gli studenti stregoni protagonisti.

Yuji è affiancato da Megumi e Nobare, mentre Toge e Panda, estremamente furiosi, seguono Maki in avanti. Gli studenti del primo e del secondo anno sembrano pronti a darsi battaglia, quindi si può immaginare come inizierà l'arco dell'incidente di Shibuya.

Dopo diversi anni, Jujutsu Kaisen è pronto a portare questo arco narrativo sullo schermo. Con Geto che lavora con una serie di maledizioni, questi studenti dovranno collaborare con Gojo e tutta la società Jujutsu per sconfiggerlo.

L'episodio tre di Jujutsu Kaisen 2 ha mostrato la tecnica dell'infinto blu di Gojo, lasciando emergere la grandiosa forza dello stregone. Come si evolverà la serie da adesso in poi?