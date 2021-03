Jujutsu Kaisen, decollano le vendite: 40 milioni di copie stampate per il manga

Gli effetti che ha un anime sulle vendite di un manga solitamente sono elevati. Molto spesso tra il pre e il post anime si registrano valori anche del 50% o del 100% di vendite in più. E poi ci sono i mostri che superano queste percentuali, come lo strepitoso Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba di 2 anni fa, mentre ora è il turno di Jujutsu Kaisen.

A ottobre, prima della partenza dell'anime prodotto da Studio MAPPA, Jujutsu Kaisen aveva una tiratura di 8,5 milioni di copie. Settimana dopo settimana questo numero è cresciuto a dismisura costringendo Shueisha a programmare ristampe su ristampe per fornire sempre più volumi alle fumetterie. Adesso che l'anime di Jujutsu Kaisen si è concluso con uno splendido episodio 24, sono arrivati i nuovi assalti ai tankobon.

Shueisha ha infatti comunicato che Jujutsu Kaisen adesso ha una tiratura di 40 milioni di copie, un aumento di circa il 470% in più rispetto a prima dell'esordio dell'anime. Il numero è inevitabilmente destinato a crescere nel corso degli anni e sembra ormai sulla strada per superare il manga di My Hero Academia.

In attesa di una seconda stagione, Jujutsu Kaisen riceverà un film animato che si concentrerà sugli eventi prequel del volume 0.