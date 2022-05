Da Jujutsu Kaisen a Demon Slayer: I 200 volumi manga più venduti nel 2021

Il 2021 è stato un anno molto proficuo per l’industria dei manga, e Oricon è tornata ad informare gli appassionati con dati e numeri riguardanti i 200 volumi più venduti nel corso di questi dodici mesi. Vediamo quali sono state quindi le opere più acquistate, dove figurano ovviamente l’immancabile ONE PIECE e il discusso Demon Slayer.

È proprio l’opera di Koyoharu Gotoge a piazzarsi prima con il volume 23, ultimo della serie, con più di 5 milioni di copie vendute, seguito subito dopo da Kimetsu no Yaiba: Gaiden dove vengono approfondite le storie dei due Pilastri Tomioka Giyuu e Kyojuro Rengoku. In terza posizione troviamo un’altra serie che ha saputo affermarsi nel 2021, anche grazie all’ottima prima stagione dell’anime prodotta dallo studio MAPPA, ovvero Jujutsu Kaisen, il cui volume più venduto è stato il quattordicesimo con 2.3 milioni di copie.

Fino alla ventesima posizione, con qualche eccezione dedicata a ONE PIECE, lo shonen di Gege Akutami è onnipresente, per poi lasciare spazio nuovamente a Demon Slayer, Attack on Titan, nello specifico al volume 33, e alle promettenti Spy x Family e Kaijy No. 8. Una più grande varietà di titoli si nota nella seconda metà della lista che trovate in calce, con World Trigger, Chainsaw Man, Detective Conan, Dr. Stone, Record of Ragnarok e Kaguya-sama, solo per citarne alcune.

Fateci sapere cosa ne pensate di questi dati lasciando un commento qui sotto. Per finire vi lasciamo ai numeri dell’impressionante crescita del mercato digitale dei manga, e alle opinioni di due esperti sulla situazione del settore.