Jujutsu Kaisen è destinato a superare la popolarità di Demon Slayer?

Attualmente, Jujutsu Kaisen e Demon Slayer sono due degli shonen più amati dal pubblico mondiale. Ma se il successo dell'opera di Koyoharu Gotoge è implacabile in Giappone, nei territori in cui si parla la lingua inglese è Jujutsu Kaisen a regnare.

Demon Slayer: Infinity Train ha portato il franchise a superare qualsiasi record ai botteghini nipponici. Ma in attesa di un suo arrivo nel resto del mondo, la serie animata di Jujutsu Kaisen sembra aver già superato la popolarità dell'opera di Gotoge.

Secondo alcune statistiche pubblicate da My Anime List, l'anime di Jujutsu Kaisen ha guadagnato numerosi spettatori in più rispetto a quello di Demon Slayer. E il margine sarebbe ogni giorno sempre più ampio. Sebbene questa valutazione non sia un indice di popolarità definitivo, numerosi altri siti di streaming indicano che Jujutsu Kaisen è una delle serie di più successo del momento.

Scritto e illustrato da Gege Akutami, Jujutsu Kaisen è un'opera dai toni decisamente più maturi rispetto a Demon Slayer. L'avventura di Yuji Itadori si distacca dalle tematiche classiche degli shonen e porta gli spettatori a vivere una storia dark e horror, pur senza rinunciare a un tocco di comicità. Demon Slayer, invece, è divertente ed emozionante, ha un cast di personaggi adorabili e una trama facile da seguire. E voi quale delle due serie preferite? Jujutsu Kaisen è destinato a diventare la serie dell'anno? Nel frattempo, la morte di un personaggio di Jujutsu Kaisen ha sconvolto Itadori. La nuova saga dell'anime è stata anticipata dal nuovo poster di Jujutsu Kaisen.