Jujutsu Kaisen: tutti i dettagli sulla prima puntata della serie animata

La serie animata di Jujutsu Kaisen era una delle novità più attesa del palinsesto autunnale 2020 e l'arrivo del primo episodio ha semplicemente confermato la bontà dell'opera di Gege Akutami.

La prima puntata dell'anime di Jujutsu Kaisen porta il pubblico a fare la conoscenza di Yuuji Itadori e di un mondo avvolto dalle Maledizioni. Ma il primo incontro con il protagonista non è dei migliori; insanguinato e legato, Itadori viene interrogato e minacciato di morte. Tuttavia, prima di conoscere la sua sorte, l'anime ci porta indietro nel tempo con un falshback.

Nonostante sia corteggiato dal Club di Atletica Leggera del suo istituto, Itadori preferisce passare le sue giornate in compagnia dei suoi amici al Club dell'Occulto. In questa maniera, inoltre, il ragazzo può andare in ospedale in visita di suo nonno. Il nonno di Itadori, però, muore improvvisamente, ma non prima d'impartire un'ultima lezione al suo nipotino. "Usa la forza per aiutare le persone, salvandone quante più possibili", sono le sue parole d'addio.

Nel frattempo, Itadori fa la conoscenza di Fuhiguro, uno studente in cerca di oggetti maledetti di grado speciale. Quando il protagonista rivela che i suoi amici del club sono in possesso di tali oggetti, i due si precipitano preoccupati verso la scuola. Ma al loro arrivo i ragazzi del club hanno già rimosso i sigilli, dando vita alle Maledizioni. Stordito e spaesato, Itadori resta indietro, ma la reazione di Fushiguro è ben diversa: con un rapido gesto evoca dei cani demoni noti come shikigami, i quali sconfiggono le Maledizioni più piccole. Ma un ultimo avversario ha ancora in ostaggio i membri del club.

Frustrato per non poter aiutare Fuhiguro, a Itadori tornano in mente le parole del nonno scomparso. Spingendosi oltre la paura, Yuuji si lancia verso la Maledizione, salvando i suoi amici e dando la possibilità agli shikigami di finire l'avversario. Ma il pericolo non è terminato; una nuova potentissima Maledizione prende alla sprovvista Fushiguro, il quale finisce al tappeto. L'unica speranza per i ragazzi è Itadori, che con coraggio si impossessa dei poteri dell'oggetto maledetto. Il finale dell'episodio lo lasciamo scoprire a voi, ma nel frattempo potete ammirare la splendida sigla di apertura di Jujutsu Kaisen. L'effetto anime ha spinto l'opera oltre ogni limite; il manga di Jujutsu Kaisen è uno dei più venduti delle ultime settimane.