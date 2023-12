Jujutsu Kaisen: un dettaglio potrebbe aver rivelato le ultime parole dette da Gojo a Geto

Uno degli enigmi su cui si sono più interrogati i lettori di Gege Akutami, riguarda le ultime parole pronunciate da Gojo a Geto in chiusura di Jujutsu Kaisen 0. Nel film prequel non udiamo il discorso tra i due, ma un dettaglio incluso nel nuovo videogioco tratto dal manga potrebbe aver rivelato quello che fino ad ora era rimasto perlopiù ignoto.

Poco prima di venire ucciso da Yuta, vediamo Geto confrontarsi con il suo amico/nemico di sempre. Il destino del villain è ormai segnato, e Gojo gli si avvicina per pronunciare delle parole di commiato (cariche di rabbia? Di tristezza?) che l'azzeramento di qualsiasi sonorità nel soundscape del film fa cadere nell'oblio, lasciando così gli spettatori nel buio più totale. Già nel manga, infatti, l'autore non aveva offerto a riguardo alcuna delucidazione che gettasse luce sulla questione. Ma la rievocazione di quella stessa scena nel nuovo videogioco tratto dall'opera di Gege Akutami - cioè Jujutsu Kaisen Phantom Parade - potrebbe aver incluso in merito un dettaglio che agli occhi di alcun fan ha il sapore di una vera e propria rivelazione.

Secondo alcune speculazioni - perché si tratta, bisogna dirlo, di considerazioni forzate e arbitrarie - il prodotto in questione avrebbe dato degli indizi importanti che potrebbero finalmente gettare luce sulla natura dell'addio tra i due. Nella versione videoludica della scena, le parole finali di Gojo vengono sostituite da un totale di otto linee, che lasciano supporre l'utilizzo da parte dello stregone di altrettanti ideogrammi. Questo ha spinto alcuni lettori a rintracciare nel volume 0 del manga (quello da cui è, appunto, tratto il film) delle battute dalla lunghezza di circa 8 caratteri che ricoprano quel vuoto di senso lasciato dal film. E secondo alcuni, le uniche parole che corrisponderebbero in termini sia di estensione che di senso logico a quelle relative all'addio tra i due amici, sarebbero riconducibili ad una particolare frase pronunciata in Jujutsu Kaisen da Gojo al suo allievo/successore Yuta: “Rimarrai solo”.

Questa battuta, che nella scrittura ideogrammatica giapponese denota un totale di otto caratteri, è stata individuata da alcuni spettatori come una reiterazione delle parole di commiato con cui Gojo si è separato definitivamente da Geto. Il motivo non è chiaro, anche se una frase di questo tipo potrebbe non apparire così anomala in una situazione come quella di cui sopra, soprattutto se pensiamo al carico di sentimenti che entrambi i personaggi si portavano dietro a lungo, e che non hanno mai potuto verbalizzare. Inoltre in alcune tavole immediatamente successive allo scontro, figurano dei dialoghi che ricordano proprio il senso di quelle parole. In una vignetta, ad esempio, vediamo Shoko pronunciare la frase “Ero lì no? Che cosa intendi con 'da solo' idiota che non sei altro” a sottolineare un senso di “solitudine” provato da Gojo nelle ultime fasi della battaglia, mentre poco dopo è lo stesso stregone a ripetere nei suoi pensieri un concetto analogo. “Nessuno rimarrà più solo”.

Dato il successo di Jujutsu Kaisen 0, e soprattutto considerate le riflessioni che il suo epilogo ha ispirato nei lettori, era logico aspettarsi una serie di illazioni e forzature rispetto a parole, che a tutti gli effetti, non abbiamo mai udito pronunciare. E anche se con tutta probabilità Gege Akutami non ci renderà mai conto di cosa si siano detti i due amici/rivali, è chiaro come quella conversazione “mancata” rimbalzi ancora nei cuori dei lettori.