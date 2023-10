Jujutsu Kaisen: dipendenti costretti a non parlare della produzione? Il caso MAPPA

La seconda stagione di Jujutsu Kaisen si sta rivelando un successo, seguendo quanto già seminato dallo studio MAPPA con la prima stagione e il film prequel. Tuttavia, in base a quanto rivelato da un utente su X sembrerebbe che ai dipendenti sia stato chiesto di non rivelare informazioni sulla produzione, nemmeno riguardo le condizioni lavorative.

Già in passato lo studio MAPPA è stato al centro di numerose polemiche relative allo sfruttamento degli animatori, sottopagati e costretti a rimanere in ufficio oltre l’orario stabilito dal contratto. Dal caso relativo alla quarta stagione di Attack on Titan, in cui erano emerse persino grandi preoccupazioni sulla salute del director da parte degli spettatori, si passa ora ad un episodio molto grave, che potrebbe segnare nuovamente la fama dello studio.

Come potete infatti vedere dai post di Reddit e X riportati in fondo alla pagina, sembrerebbe che la produzione abbia fatto firmare allo staff, regista compreso, degli NDA, accordi di non divulgazione, in cui veniva anche chiesto espressamente di non parlare delle condizioni lavorative durante le fasi di produzione della seconda stagione di Jujutsu Kaisen. La diffusione di questa informazione sui social ha portato a tempestive reazioni da altri animatori, ma anche da chi è stato direttamente coinvolto nel progetto.

Un animatore di MAPPA, infatti, ha commentato “non ho nulla da perdere; quindi, se volete portarmi in tribunale per delle lamentale, lo accetto”, per poi scagliarsi direttamente contro le politiche dello studio, descrivendo generalmente le condizioni a cui è stato sottoposto insieme ai colleghi: “la schedule era oltre l’impensabile […] Non comprometterò la mia salute per un lavoro che non mi permette di pagare nemmeno l’affitto”.

Insomma, sembra che i problemi legati alle condizioni lavorative non abbiano ancora lasciato gli uffici di MAPPA, che soffre già di pesanti precedenti. Voi cosa ne pensate di questa situazione? Aspettiamo le vostre opinioni nei commenti. In conclusione, vi ricordiamo che il Regno della Prigione diventerà presto un gadget da collezione.