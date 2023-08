Jujutsu Kaisen: quante dita ha Sukuna e quante ne sono state mangiate?

Ci sono le maledizioni in Jujutsu Kaisen, il manga di Gege Akutami in corso su Weekly Shonen Jump dal 2018 e che porta i protagonisti nel mondo delle emozioni negative, che scaturiscono dall'energia malefica dell'umanità. Il protagonista Yuji Itadori è stato costretto a prenderne parte, ma a carissimo prezzo.

Per salvare Megumi Fushiguro e i suoi compagni di liceo, Yuji decide di ingoiare lo strumento maledetto che era stata causa dell'apparizione di tutti quegli esseri spiritici nei paraggi: il dito di Ryomen Sukuna, la maledizione più potente di Jujutsu Kaisen. Umano, è vissuto in Giappone secoli e secoli prima l'inizio della storia effettiva del manga, diventando uno degli stregoni più forti e poi diventando un essere speciale, sopravvissuto al tempo.

Quante dita ha Sukuna? Grazie alle sue continue manipolazioni dell'energia maledetta, Sukuna si è ritrovato ad avere ben quattro braccia, sempre da cinque dita l'una. Pertanto, in totale, Sukuna è dotato di 20 dita che racchiudono il suo potere e sono sparse per il Giappone. Mangiandole, lo stregone si rinforza e divorandole nella totalità raggiungerà le sue piene capacità effettive.

Quante dita ha mangiato Sukuna nel manga finora? Con il finale di Jujutsu Kaisen che si avvicina, il vecchio stregone è riuscito a mettere le mani su quasi tutte le sue dita. Nel corso della storia, nel corpo di Yuji, ne ha mangiate una dozzina, ma in tempi recenti ha fatto incetta di altre dita grazie a Kenjaku e Uraume. In totale, Sukuna ha mangiato ben 19 dita, quasi il massimo. L'ultimo dito è stato nascosto probabilmente da Satoru Gojo, ma la maledizione è stata in grado di ritrovare la potenza perduta grazie al vecchio corpo che era stato mummificato e che possedeva ancora dell'energia malefica da assorbire.

Sukuna rimane uno dei personaggi più potenti di Jujutsu Kaisen insieme a Satoru Gojo. Chissà chi sarà il più forte alla fine di tutto.