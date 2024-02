Jujutsu Kaisen, che fine ha fatto l'ultimo dito di Sukuna? Ora lo sappiamo!

Fin dall'inizio della storia di Jujutsu Kaisen, i fan hanno tenuto il conto delle dita di Sukuna apparse nella serie, dopo la prima ingerita da Yuji Itadori. Nel corso del tempo, le 19 dita rimaste sono saltate fuori, ad eccezione di una. A cosa è dovuto questo strano mistero? Scopriamolo, ma occhio, perché d'ora in poi troverete spoiler!

Come sappiamo, la battaglia contro Sukuna ha raggiunto un momento cruciale in Jujutsu Kaisen 251, con l'arrivo di Yuta Okkotsu sul campo di battaglia, in supporto al protagonista, Yuji.

Nel combattimento contro il Re delle Maledizioni, Yuta è stato costretto a rivelare il proprio dominio in Jujutsu Kaisen ed è riuscito, grazie ad esso, a copiare la tecnica di Sukuna, prendendolo alla sprovvista. Ma come ha fatto a replicare i poteri del temibile avversario?

Proprio facendo mangiare il succitato ultimo dito di Sukuna a Rika, lo Spirito Maledetto che accompagna lo stregone fin da Jujutsu Kaisen 0. Resta da capire se quest'ultimo dito potrà essere restituito a Sukuna se Yuta dovesse venire assorbito o è semplicemente perso per sempre.

È chiaro che Sukuna, dopo essere stato ospite nel corpo di Yuji e dopo aver rubato quello di Megumi, ha a disposizione le altre 19 dita ed è pronto all'assalto finale per recuperare completamente i propri poteri originali, anche se potrebbe comunque non essere forte come un tempo.

Ad ogni modo, forse ne sapremo di più nel capitolo 252 di Jujutsu Kaisen, la cui uscita è molto vicina e in cui si scoprirà finalmente se l'intervento di Maki Zen'in ha avuto effetto.