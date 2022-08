Jujutsu Kaisen e il divertente cameo di Demon Slayer nel capitolo 195

Continua la pubblicazione di Jujutsu Kaisen, manga di Gege Akutami serializzato su Weekly Shonen Jump. Al momento, i protagonisti si trovano in una morsa creata da Kenjaku, quello che sembra sarà uno degli antagonisti finali dell'arco narrativo se non addirittura del manga. Le colonie stanno mettendo in crisi chiunque con vari scontri letali.

Nella colonia di Sakurajima c'è Naoya Zenin, il cugino di Maki che non è stato ucciso sfruttando l'energia maledetta e pertanto è tornato come maledizione, più forte di quando era stregone. Gli ultimi capitoli di Jujutsu Kaisen sono così concentrati su questa sfida nella colonia di Sakurajima, ma ultimamente c'è stato un grosso cambio nella situazione a causa dell'arrivo di due nuovi sfidanti completamente sconosciuti.

Ed è proprio con uno di questi, lo spadaccino Hagane Daido, ritornato dopo essere risorto per questo gioco di sterminio, che si è avverato un divertente cameo dedicato a Demon Slayer. Hagane sta cercando in tutta la zona una katana e pensa di trovarla in una cesta di giocattoli, ma estraendola capisce che è soltanto una replica della katana di Tanjiro di Demon Slayer, con una voce incorporata che esclama le parole per il primo kata della respirazione acquatica.

Una situazione che ha reso Hagane Daido furente, ma che ha sicuramente saputo far sorridere i lettori di Jujutsu Kaisen.