Jujutsu Kaisen: domini e sentenze nel capitolo 164, ora su Manga Plus

Il capitolo 164 di Jujutsu Kaisen, disponibile su Manga Plus, ha segnato un tassello fondamentale all'interno del sanguinoso Culling Game organizzato da Kenjaku. Lo scorso appuntamento con l'opera di Gege Akutami si era concluso con l'incontro tra Yuji e uno degli obiettivi, che si è immediatamente rivelato ostile nei confronti del protagonista.

Higuruma sembra infatti quasi un sostenitore del torneo, ed evoca uno shikigami per rispondere alle intenzioni di Yuji, che inizialmente rimane sulla difensiva. L'attivazione improvvisa del dominio di espansione però sorprende Itadori, che si scaglia contro l'avversario venendo bloccato a mezz'aria. Il dominio di Higuruma, che appare come un'aula di tribunale, vieta infatti l'utilizzo di violenza al suo interno.

Higuruma rivela che Judgeman, lo shikigami alle sue spalle, conosce ogni cosa di chi entra nella sua dimensione, e accusa Yuji di aver commesso un piccolo crimine anni prima. Il protagonista capisce di aver di fronte un vero avvocato, che lo sta processando. In base alle prove del reato contenute in una busta, Yuji, secondo la spiegazione di Higuruma, può agire in tre modi: rimanere in silenzio, confessare il crimine o negarlo.

Analizzando rapidamente le possibili prove, Itadori decide di dire di essere andato nel salone dei pachinko quando era ancora un 17enne, ma solo per andare in bagno. Le prove fornite dal Judgeman mostrano effettivamente che Yuji è entrato in quel luogo pur essendo vietato ai minorenni, e viene perciò giudicato colpevole. Si torna fuori dal dominio. Yuji riesce a parare un primo attacco di Higuruma che fa apparire e sparire un martello da giudice, oltre a cambiarne la dimensione liberamente. Nella tavola conclusiva Yuji comprende di non riuscire a controllare la sua energia maledetta.

