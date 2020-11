Jujutsu Kaisen: Donald Trump torna alla presidenza in questo easter egg

Dopo solamente pochissime puntate, la serie animata di Jujutsu Kaisen è diventata una delle più apprezzate di questa stagione autunnale. L'opera di Gege Akutami ha colpito gli spettatori per l'ambientazione dark e per gli spettacolari combattimenti, ma anche per il suo lato prettamente più comico.

Nel nuovo episodio di Jujutsu Kaisen, Yuji Itadori prosegue il suo allenamento nella comprensione dell'energia maledetta. Al fine di padroneggiare i suoi poteri soprannaturali, l'insegnante del protagonista gli impone di osservare attentamente alcuni film. È qui che, inaspettatamente, Donald Trump fa il suo cameo. Dopo essere apparso nel film "Mamma ho riperso l'aereo" e in una puntata dei Simpson, Trump arriva persino in Jujutsu Kaisen. Ma non è la prima volta che l'ex Presidente compare in un anime. TV Asashi ha creato una versione animata della sfida elettorale tra Trump e Biden.

Come riportato dall'utente Twitter @YonokuProd, su una delle copertine dei film che Yuji deve utilizzare per padroneggiare l'energia maledetta è ritratto l'ormai ex Presidente degli Stati Uniti d'America. L'unica persona in grado di tenere testa a Sukuna è Donald Trump? Animato dallo Studio MAPPA, l'anime di Jujutsu Kaisen è nella top ten delle opere più apprezzate dai giapponesi. In un video crossover realizzato da un fan, Jujutsu Kaisen incontra JoJo.