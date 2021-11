Jujutsu Kaisen: la doppia faccia della giustizia nel capitolo 166, ora su Manga Plus

Gli scorsi appuntamenti di Jujutsu Kaisen hanno presentato la nuova, imponente, minaccia per Yuji. Il protagonista è infatti riuscito a trovare Higuruma, uno dei due obiettivi, rivelatosi però restio ad accettare la proposta di usare i punti per aggiungere regole al Culling Game, e anche decisamente aggressivo nei confronti di Itadori stesso.

Nel capitolo 166, ora disponibile sul sito e sull'applicazione Manga Plus, Gege Akutami ci porta rapidamente nel passato di Higuruma, precisamente nel momento in cui gli venne proposto di diventare un giudice, anziché avvocato o pubblico ministero. Proprio questo tuffo nel passato ci scaraventa nuovamente nel presente, dove nell'estensione del suo dominio Judgeman ha appena riconosciuto Yuji come colpevole dell'omicidio di massa commesso il 31 ottobre 2018.

La pena di morte decretata dallo shikigami è la peggiore, e per eseguirla questo usa in qualche modo Higuruma, donandogli la spada dell'esecutore, come se fosse un boia. Chiunque venga colpito da quella lama morirà. Dopo uno sproloquio accusatorio, Higuruma passa all'attacco dando vita ad un'altra frenetica battaglia con Yuji. Nel mentre Akutami ci riporta nel passato, spiegando il motivo per cui Higuruma ha rifiutato di essere un giudice. "Le persone sono deboli e brutte", queste parole continuano a tornare alla mente dell'avvocato, e seguendo i suoi ragionamenti comprendiamo come sia rimasto sorpreso dall'ammissione di colpevolezza di Yuji.

Le prove presentate da Judgeman erano contro Sukuna, riconosciuto come il vero omicida. Dopo diverse tavole Yuji riesce a colpire duramente Higuruma, il quale steso e apparentemente stanco di quella situazione rivela di sapere la verità sul massacro di Shibuya. Nel farlo manda via anche Judgeman, volendo parlare direttamente con Itadori.

Deciso a seguire ciò che lo ha fatto entrare nell'ambiente giuridico, Higuruma invita Yuji a sedersi, dicendogli che gli cederà 100 punti. Nelle tavole finale, dopo aver chiesto al protagonista se ha mai ucciso qualcuno volontariamente, ai lettori viene svelato anche un doppio omicidio commesso da Higuruma.