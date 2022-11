Jujutsu Kaisen, il doppiatore di Geto non sarà presente al Jump Festa 2023

Il 17 e il 18 dicembre 2022 si terrà a Tokyo il Jump Festa 2023, una convention dedicata al fumetto e all'animazione giapponese. Abbiamo già rivelato tutti i panel presenti all'evento targato Shueisha, tra cui c'è anche quello dedicato a Jujutsu Kaisen, popolarissima opera del giovane mangaka Gege Akutami.

In un comunicato stampa lo staff del Jump Festa 2023 ha rivelato che il doppiatore Takahiro Sakurai non prenderà parte all'evento. La sua presenza era stata data per scontata al panel di Jujutsu Kaisen in quanto doppiatore di Geto, villain della serie il cui passato verrà svelato nella seconda stagione.

Con ogni probabilità, l'esclusione dal Jump Festa 2023 della voce di Tomioka di Demon Slayer è dovuta allo scandalo extraconiugale che lo ha coinvolto. Takahiro Sakurai è sempre stato molto riservato sulle proprie relazioni private, tanto da aver avuto per più di 10 anni sia una moglie che un'amante, facendo rimanere entrambe all'oscuro dell'esistenza dell'altra relazione.

Tra agosto e settembre 2022 però molti giornali hanno portato alla luce le vicende amorose del doppiatore, alzando un polverone che sta influendo negativamente sulla sua carriera. Successivamente, Sakurai ha chiesto scusa a tutte le parti coinvolte pubblicamente, e ha dichiarato di dover lavorare duramente per riguadagnarsi la fiducia persa.

Nel comunicato stampa del Jump Festa 2023, che vi lasciamo in calce alla notizia nel tweet di @WSJ_manga, non è però stato rivelato il motivo della mancata partecipazione di Sakurai, che potrebbe essere quindi legato ad altre circostanze. Ad ogni modo, una grande perdita per il panel di Jujutsu Kaisen, che potrà però fare affidamento su altri doppiatori come Junya Enoki e Yuichi Makamura.