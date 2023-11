Jujutsu Kaisen, il doppiatore di Gojo parla delle condizioni in MAPPA: continua la polemica

Se state seguendo la polemica venuta a galla nelle ultime settimane, diversi dipendenti dello Studio MAPPA hanno fatto luce sui numerosi problemi di produzione dell'azienda e dei ritmi infernali in cui si sono trovati per l'animazione della seconda stagione di Jujutsu Kaisen.

Sono numerosissimi gli animatori che si sono scagliati contro lo Studio MAPPA per le pessime condizioni di lavoro in cui si sono ritrovati. I dipendenti hanno criticato, attraverso i social, tempistiche disumane e pessimi salari, spesso non sarebbero stati neppure pagati. A favore di questi lavoratori è intervenuto Kaiji Von Tang.

Noi conosciamo Kaiji Von Tang per aver doppiato Satoru Gojo in Jujutsu Kaisen, ma ha dato voce a tantissimi altri personaggi molto popolari: Dazai Osamu di Bungo Stray Dogs, Santana de Le Bizzarre Avventure di JoJo e Gatsu in Berserk, solo per citarne alcuni. In un suo messaggio lasciato sui social, Kaiji Tang elogia gli animatori di Studio MAPPA:

"Nonostante il programma di produzione orrendo, gli animatori MAPPA hanno realizzato un altro capolavoro questa settimana. Penso di poter parlare a nome di tutti, quindi per favore MAPPA, possiamo aspettare per la magnificenza, ma concedi a questi animatori sovrumani il riposo che meritano. Inoltre, dagli un aumento."

Non solo Studio MAPPA ma anche altri studi d'animazione hanno rivelato di lavorare in pessime condizioni.