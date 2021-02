Jujutsu Kaisen: Un doppiatore di Inuyasha e My Hero Academia si unisce al cast

La prima stagione di Jujutsu Kaisen sta convincendo critica e fan, trasponendo al meglio le avventure di Yuji Itadori, Megumi, Satoru e gli altri. Scopriamo quindi il nome di un nuovo attore che si è unito al cast dello show animato.

Nel corso del ventesimo episodio sarà esplorato il passato di Aoi Todo, permettendoci quindi di scoprire qualche dettaglio in più su questo misterioso personaggio. Per l'occasione sarà introdotta anche Yuki Tsukumo, che deciderà di occuparsi della vita del giovane Todo: a doppiarla sarà Noriko Hidaka, famosa attrice giapponese che ha lavorato anche nelle puntate di Ranma, Death Note e Inuyasha. I fan hanno accolto con entusiasmo questo annuncio, rivelato attraverso un messaggio su Twitter e che trovate in calce alla notizia, felici di poter riascoltare la voce di molti dei personaggi conosciuti durante la loro infanzia.

La puntata numero venti, intitolata "Fuori dalla norma" è disponibile nel catalogo di Crunchyroll solo per gli utenti abbonati, mentre per gli altri sarà possibile vederla a partire dal prossimo venerdì 5 marzo. Se invece preferite seguire i capitoli del manga di Gege Akutami, opera giunta al quattordicesimo volume, vi segnaliamo questa notizia con le ultime vicende del capitolo 139 di Jujutsu Kaisen, incentrato su un importante scontro di Yuji Itadori.