Jujutsu Kaisen: il doppiatore di Toji Fushiguro è geloso di lui, la bizzarra dichiarazione

In Jujutsu Kaisen abbiamo avuto modo di conoscere diversi antagonisti, tutti con poteri e obiettivi del tutto differenti. Tuttavia, la più grande minaccia degli stregoni potrebbe essere proprio Toji Fushiguro, il padre di Megumi.

Abbiamo fatto la conoscenza di questo personaggio nella seconda stagione, in un flashback, e adesso è tornato durante l'arco narrativo dell'Incidente di Shibuya. Sebbene non abbia dell'energia maledetta come Satoru Gojo e Suguru Geto, Toji Fushiguro possiede un'arsenale micidiale oltre che una grande forza fisica.

Il doppiatore che ha dato vita a Toji in questa seconda stagione di Jujutsu Kaisen, Takehito Koyasu, ha voluto condividere degli aspetti che riguardano il proprio personaggio. Dopo tutto, chi conosce un personaggio meglio del suo doppiatore!

Koyasu è famoso per aver doppiato alcuni dei migliori villain degli anime. Per citarne alcuni, Dio Brando de Le Bizzarre Avventure di JoJo, Zeke Jaeger di Attack on Titan e Nikolai di Bungo Stray Dogs. Parlando di Toji, Takehito ha riferito: "Ammiro una parte, in particolare, dello stile di vita di Toji. Deve essere così divertente vivere liberamente senza alcun vincolo, facendo ciò che ami. Dal momento che non posso vivere così, sono felice di poterlo interpretare, come doppiatore. Non c'è felicità più grande di questa."

Oggi uscirà l'episodio 2x16 di Jujutsu Kaisen, assolutamente da non perdere! Nell'attesa di questo debutto, una star dei BTS ha rivelato il proprio amore per Jujutsu Kaisen, ecco di chi si tratta.