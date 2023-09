Jujutsu Kaisen: il doppiatore di Yuji Itadori è risultato positivo al covid-19

Il noto doppiatore giapponese, anche detto seiyuu, Junya Enoki, meglio conosciuto per il suo ruolo di Yuji Itadori nella serie anime shonen di successo Jujutsu Kaisen, è risultato positivo al COVID-19.

L'agenzia di gestione dei talenti affiliata a Enoki, Atomic Monkey , ha annunciato che al doppiatore è stato diagnosticato il famigerato virus respiratorio. Secondo quanto riferito, Enoki ha cercato assistenza medica quando ha iniziato a sentirsi male prima del 1 settembre.

Poco dopo è stato condotto un test PCR e i risultati hanno confermato che aveva contratto il COVID, anche se Atomic Monkey in particolare non ha rivelato la gravità dei sintomi del doppiatore. L'agenzia ha inoltre riferito che Enoki si ritirerà dal suo lavoro per concentrarsi sulla sua salute nel prossimo futuro e rimarrà affidato alle cure di professionisti medici mentre si riprenderà.

L'agenzia ha anche dichiarato che Junya Enoki non parteciperà più a due degli eventi che aveva in programma proprio a causa delle sue condizioni attuali e della sua malattia, vale a dire il "Chikahiro Kobayashi Birthday Fan Meeting 2023" e l'anteprima del film Alice and Therese’s Illusion Factory con tanto di saluti sul palco. Enoki, infatti, avrebbe interpretato il protagonista del lungometraggio e sicuramente per i fan sarebbe stato meraviglioso incontrarlo dal vivo.

Atomic Monkey si è scusato con i fan del doppiatore e ha chiesto la loro comprensione, con l'agenzia che ha affermato che intende dare priorità alla salute dei suoi talenti, dipendenti e clienti. Per quanto riguarda Enoki, il doppiatore ha pubblicato in modo simile sul suo account X, precedentemente noto come Twitter, che aveva intenzione di prendersi una pausa dopo la diagnosi e si è scusato per aver forse deluso alcuni dei suoi follower.