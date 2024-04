Jujutsu Kaisen, due animatori parlano del lavoro 'catastrofico' per MAPPA

Pochi studi d’animazione al mondo possono vantare la fama raggiunta da MAPPA, ma nessun altro studio è stato al centro di aspre critiche per le condizioni di lavoro a cui i dipendenti devono sottostare. Tale problema è riemerso in un intervento di due animatori che hanno contribuito alla realizzazione dell’anime di Jujutsu Kaisen.

In una live organizzata da Konoha TV il 3 aprile 2024, tra diversi ospiti, sono stati invitati Vincent Hansard e Dorian Culon, due artisti che hanno collaborato con lo studio MAPPA e preso parte alla realizzazione della serie basata sul manga di Gege Akutami. Nel corso della conversazione, durata circa un’ora e disponibile per intero sul canale YouTube ufficiale di Konoha TV, sono emersi argomenti riguardanti le condizioni di lavoro degli studi d’animazione, ed è qui che Hansard ha confermato di non voler mai più lavorare per MAPPA.

Inoltre, Culon ha ribadito quanto sia stata negativa la sua esperienza con lo studio, sottolineando come dietro la qualità e memorabilità di Jujutsu Kaisen si nascondono periodi di lavoro eccessivamente intenso. “Avevo delle scadenze terribili a causa di quella persona che non faceva il suo lavoro. Dovevo rimpiazzarlo all’ultimo, e ciò creava malcontenti anche tra gli altri colleghi perché non potevo fare in altri modi e dovevo essere brusco con loro”, così ha spiegato le condizioni in cui erano costretti a lavorare.

La prima parte della produzione della seconda stagione ha presentato molte difficoltà e sfide per l’intero studio, mentre la seconda è stata caratterizzata da momenti di sollievo e ritmi meno asfissianti, almeno stando a quanto rivelato da Culon in persona. In conclusione, ecco i 5 personaggi più forti dello Shinjuku Showdown, e vi lasciamo agli spoiler sul capitolo 256 di Jujutsu Kaisen.

Su Agenzia tradimenti. I manga di Roby (Vol. 1) è uno dei più venduti di oggi.