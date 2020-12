Jujutsu Kaisen: due autori d'eccezione per le nuove sigle dell'anime, in arrivo a gennaio

Negli ultimi mesi abbiamo parlato spesso di Opening ed Ending Theme di Jujutsu Kaisen, indubbiamente due tra le migliori sigle anime del 2020. L'anno nuovo però porterà con sé diversi cambiamenti che a quanto pare stravolgeranno anche le sigle in questione, pronte ad essere sostituite con l'avvio del secondo cour.

Secondo quanto rivelato dall'ultimo numero del settimanale Weekly Shonen Jump, la sigla d'apertura "Kaikai Kitan" del cantautore giapponese EVE sarà sostituita da "Vivid Vice" della pop band Who-ya Extended (OP Psycho-Pass 3), in attività da appena un anno. Dall'altra parte, la meravigliosa sigla di chiusura Lost in Paradise di ALI e AKLO verrà sostituita da "Give it Back" dei Cö shu Nie (OP di Tokyo Ghoul:re, ED di The Promised Neverland), una vera e propria garanzia nel settore anime.

Vi ricordiamo che Jujutsu Kaisen non avrà la formula split cour, quindi la rotazione delle sigle avverrà direttamente a gennaio, presumibilmente con la trasmissione dell'episodio quattordici. La puntata in questione andrà in onda il primo dell'anno, quando ne mancheranno appena undici alla fine.

E voi cosa ne pensate? Le nuove sigle riusciranno ad essere all'altezza di quelle attuali? Fateci sapere la vostra con un commento! Noi intanto vi rimandiamo al meraviglioso mashup tra la sigla di chiusura di Jujutsu Kaisen e JoJo.