Jujutsu Kaisen: due cosplay dei Disastri Jogo e Hanami, dall'anime alla realtà

Tra i numerosi antagonisti presenti in Jujutsu Kaisen, Hanami e Jogo emergono come due delle più potenti e complesse Maledizioni che Yuji e i suoi compagni devono affrontare. Nati rispettivamente dalla paura degli umani per le foreste e per la terra, questi Disastri sono una delle minacce più temute dagli stregoni.

Ma cosa sono i Disastri di Jujutsu Kaisen? Più potenti delle classiche Maledizioni, essi incarnano la paura umana nei confronti dei fenomeni naturali e sono spinti da ideali ben precisi: eliminare gli uomini dalla faccia della Terra per creare un mondo allo stato naturale, in cui tutti gli spiriti maledetti possono vivere in tranquillità. Capitanati da Pseudo-Geto e Mahito, Hanami e Jogo, hanno dimostrato una forza e una determinazione senza precedenti: i cosplay dei cosplayer kohcoz e lelegacycrafting vi sapranno stupire in positivo.

In questo cosplay di Hanami e Jogo da Jujutsu Kaisen, i due Disastri prendono vita in modo inquietante e spaventoso, ma anche fedele all'originale e affascinante. Il design di Hanami riflette la sua connessione con la natura e la sua volontà di proteggerla. Dall’altra parte, Jogo - dall'aspetto umanoide ma chiaramente distinguibile come spirito maledetto - si presenta con una postura gobba e un bastone. Con una testa a forma di montagna e un singolo, enorme occhio, evoca un'aura di potenza e malvagità.

La personalità di Hanami è complessa: inizialmente pacifica, questa Maledizione si evolve nel corso della serie di Jujutsu Kaisen, abbracciando il brivido del combattimento e diventando più aggressiva sotto l'influenza di Mahito. Tuttavia, il Disastro resta fedele ai suoi ideali di proteggere la Terra e sostituire l'umanità con gli spiriti maledetti. Jogo, invece, è dominato dal suo orgoglio e dalla sua convinzione di essere superiore agli esseri umani. Se questa rivisitazione vi ha colpiti, questo cosplay di Kento Nanami da Jujutsu Kaisen è altrettanto ben realizzato!

Su Scottecs Gigazine 9 - JasMine Craft è uno dei più venduti di oggi.