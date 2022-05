Jujutsu Kaisen: la durezza della nuova Maki in questo cosplay spoiler

Yuji Itadori è il protagonista di Jujutsu Kaisen, manga che comincia proprio con la presentazione di questo ragazzo che viene poi ingabbiato dal mondo degli stregoni. Ma in realtà la storia di questo manga di Gege Akutami inizia molto prima e ha a che fare anche con il film Jujutsu Kaisen 0 che sta per arrivare in Italia.

Lì il protagonista è Yuta Okkotsu, personaggio fondamentale di Jujutsu Kaisen, che è stato aiutato anche dai suoi compagni di classe. Tra i ragazzi del primo anno dell'epoca c'era Maki Zenin, che invece nel manga principale è passata al secondo anno ed è stata importante in più frangenti, dallo scontro con la scuola di Kyoto all'incidente di Shibuya. E proprio qui ci sono stati gli avvenimenti che hanno cambiato radicalmente Maki, ulteriormente mutata a causa di un mini arco narrativo che l'autore le ha dedicato lo scorso anno.

Quella Maki spoiler vive in questo cosplay realizzato da Geordie Holly. La cosplayer si copre di ustioni e rende arcigna la sua Maki in questa foto ricolma di brutalità e potenza. Lo sguardo carico d'odio, la spada maledetta nella mano e un passo sicuro e deciso la rendono una delle Maki meglio riuscite e affini a quella vista nell'arco "Preparazione Perfetta". Intanto Jujutsu Kaisen è arrivato al capitolo 186.