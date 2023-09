Jujutsu Kaisen: l'Energia Maledetta spiegata bene, tutto sul power system della serie

Jujutsu Kaisen è uno degli shonen più popolari degli ultimi anni, e dietro a questo straordinario successo si nasconde la singolare struttura del power system ideato da Gege Akutami, capace di influenzare l’intero mondo in cui Yuji e compagni agiscono. Andiamo quindi ad analizzare a fondo il concetto di Energia Maledetta.

Come emerso dalle diverse spiegazioni proposte da Satoru Gojo nel corso delle prime due stagioni dell’anime, l’energia maledetta ha origini dalle emozioni negative provate dagli umani. Si manifesta quindi attraverso la paura, la rabbia, l’invidia e la sofferenza, e grandi concentrazioni e sedimentazioni di questi sentimenti conducono alla formazione di spiriti maledetti.

Per questo motivo gli spiriti maledetti vengono spesso individuati in luoghi oscuri o semplicemente abbandonati. Il mondo di Jujutsu Kaisen è pervaso dall’energia maledetta, ma questa non è visibile alle persone comuni. Solo chi possiede un certo quantitativo di energia maledetta può diventare uno stregone e quindi vederla. La differenza fondamentale tra le persone comuni e gli stregoni sta però nel controllare tale energia.

Gli stregoni possono manipolare l’energia maledetta per affinare tecniche e sviluppare poteri speciali. Tuttavia, come dimostra Yuta Okkotsu, non tutti coloro che hanno una grande quantità di energia sono in grado di controllarla, per questo si preferisce infonderla in armi e oggetti per ottenere più stabilità nel manipolarla. Subentra poi l’estrema difficoltà nell’eseguire tecniche maledette inverse alla cui base vi è il concetto di due forze negative che unite formano una forza positiva.

Queste tecniche particolari richiedono una padronanza straordinaria dell’energia, e vengono usate sia per curarsi che per donare più potenza a tecniche già sviluppate. Passiamo all’ultima grande particolarità del power system di Jujutsu Kaisen, ovvero le Restrizioni Celesti, voti maledetti che limitano il flusso di energia maledetta nel corpo del soggetto in cambio di altre capacità, come l’incredibile forza dimostrata da Maki e Toji Fushiguro.

In conclusione, vi lasciamo al successo del manga di Jujutsu Kaisen negli USA, e alla questione sull’immensa potenza raggiunta da Satoru Gojo.