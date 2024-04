Jujutsu Kaisen entra nel Guinnes World Record: battuti ONE PIECE e Attack on Titan

Negli ultimi tempi abbiamo visto l'affermazione di diverse nuove serie animate. Da Demon Slayer, ad Attack on Titan e al sempre verde ONE PIECE, l'animazione giapponese sta vivendo il suo miglior periodo. Questo trittico importante deve però inchinarsi a Jujutsu Kaisen, il cui successo è stato riconosciuto ufficialmente dal libro dei record.

Se per Google è Naruto l'anime più famoso di sempre, per il Guinnes World Record è un altro l'anime più popolare di tutti i tempi. Incredibilmente, non parliamo degli iconici ONE PIECE o Dragon Ball, e nemmeno dei più recenti Attack on Titan e Demon Slayer. Jujutsu Kaisen non è solo l'anime più visto del 2023.

Il sito ufficiale del Guinnes World Record ha pubblicato i dati condivisi da Parrot Analytics, ottenuti attraverso il monitoraggio dati di streaming e download, di interazioni sui social network e di ricerche su siti web come IMDB e simili. Con un demand rating di 71.2, il Guinnes World Record riconosce a Jujutsu Kaisen il titolo di 'anime più popolare di sempre'. Questo titolo è stato strappato ad Attack on Titan, detentore della corona dal 2020.

Un dato importante che emerge dall'analisi pubblicata è l'appeal che Jujutsu Kaisen ha sulla 'Gen Z'. La cosiddetta generazione che va dai 13 ai 22 anni rappresenta il 71.3% degli spettatori totali dello show, superando i 64.4% di Attack on Titan e il 56.7% di ONE PIECE. Se l'anime di MAPPA ha superato la concorrenza, dunque, il merito è da ricondursi alla fetta di pubblico più giovane.

