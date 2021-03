Jujutsu Kaisen, l'ultimo episodio anticipa un importante evento del manga

A pochi episodi dal termine della prima stagione di Jujutsu Kaisen, l'acclamato adattamento animato anticipa un evento futuro che chi è in pari con il manga attenderà certamente con ansia.

Il ventunesimo episodio dell'anime di Jujutsu Kaisen divide il suo minutaggio tra villain e liceali/insegnanti stregoni, con i primi comodamente seduti a tramare loschi piani per mettere i bastoni in difficoltà i secondi e portare a termine la propria missione, e questi ultimi intenti a portare avanti lo scambio tra scuole con una divertente partita di baseball.

Ma proprio il gruppo di Geto, Mahito e gli altri si preoccuperà di fare riferimento a una data e a un luogo in particolare: il 31 ottobre, quartiere di Shibuya.

Chi sta leggendo il manga di Gege Akutami saprà che l'arco narrativo noto con il nome di Shibuya Incident vedrà in serie difficoltà i nostri eroi, a partire dal sensi preferito di tutti, Satoru Gojo.

Finora si tratta dell'arco narrativo più lungo del manga, e certamente anche il più ricco di personaggi ed accadimenti, e sapendo che sarà preceduto da un'altra essenziale storyline che vedremo nei prossimi episodi, è facile credere che anche un'eventuale seconda stagione di Jujutsu Kaisen potrà avere non meno di 20 episodi.

Degli annunci ufficiali in merito, tuttavia, non sono ancora stati fatti, perciò restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti.