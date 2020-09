Jujutsu Kaisen: il primo episodio dell'attesissimo anime si mostra in nuove immagini

L'adattamento animato di Jujutsu Kaisen sta per arrivare. L'account Twitter ufficiale di Jujutsu Kaisen, animejujutsu, ha condiviso alcune immagini tratte dal primo episodio. L'anime è fra i più attesi di questo palinsesto autunnale e farà il suo grande debutto il 2 ottobre.

Negli anni passati, durante la stagione autunnale, sono stati lanciati anime che si sono rivelati fra i più apprezzati dal pubblico, come Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba e The Promised Neverland. Speriamo che questo sia di buon auspicio anche per Jujutsu Kaisen!

Cosa abbiamo visto fino ad oggi? Oltre ai trailer rilasciati che ci hanno lasciato con l'acquolina in bocca, sono state condivise queste immagini tratte dal primo episodio che ci fanno vedere quanto impegno e lavoro sono stati messi dallo studio MAPPA nella realizzazione di questa serie animata. Le lasciamo come sempre in fondo a questa news, così potete rifarvi gli occhi insieme a noi!

Potremo vedere l'anime su Crunchyroll a partire dal 2 ottobre, in contemporanea con il Giappone.

Il cast dei doppiatori giapponesi è composto da Junya Enoki nel ruolo di Yuki Itadori, Yuma Uchida come Megumi Fushiguro, Asami Seto sarà Nobara Kugisaki, Kunichi Suwabe nel ruolo di Sukuna, Mikako Komatsu sarà Maki Zen-in, Kouchi Uchiyama in Toge Inumaki, e Tomokazu Seki nel ruolo di Panda. Vedremo anche la partecipazione del regista di una delle serie estive di grande successo, The God of High School, quindi incrociamo le dita perché Jujutsu Kaisen ha tutte le carte in regola per essere un vero capolavoro.

Prima del debutto del simulcast, non perdiamoci la key visual dell'anime di Jujutsu Kaisen in alta definizione. Carichiamoci, guardiamo ancora una volta il nuovo trailer di Jujutsu Kaisen!

E voi guarderete Jujutsu Kaisen? Qual è l'anime che seguirete sicuramente questo autunno? Quale serie continuerete a guardare con l'uscita dei nuovi episodi? Fatecelo sapere nei commenti!