Jujutsu Kaisen: il quinto episodio della serie animata è disponibile su Crunchyroll

Il consueto appuntamento settimanale del venerdì con la serie animata di Jujutsu Kaisen è finalmente arrivato. Animato dallo studio TOHO Animation, il quinto episodio è ora disponibile alla visione gratuita in streaming su Crunchyroll.

Gli utenti premium di Crunchyroll possono finalmente prendere visione del quinto episodio di Jujutsu Kaisen, uno degli anime più promettenti di questa stagione autunnale. Con l'arrivo di questa nuova puntata, il quarto episodio è ora disponibile gratuitamente per tutti gli utenti.

Intitolato "La manifestazione terrena dell'utero maledetto - Parte 2", il quinto episodio della serie animata di Jujutsu Kaisen continua gli eventi narrati nella scorsa puntata. Nell'anteprima disponibile su Crunchyroll, Yuji sembra avere problemi a tornare in sé, lasciando spazio al suo alter-ego malvagio. Uscito dal luogo della missione, Sukuna si strappa il cuore, prendendo in ostaggio la vita di Itadori, che in questo modo non potrà più sostituirsi a lui. Inoltre, Sukuna si appropria di un altro dito, lasciando Fushiguro esterrefatto. E voi state seguendo la serie animata tratta dall'opera di Gege Akutami? Come si risolverà questa inquietante situazione? Mentre la serie animata è appena agli inizi, il manga di Jujutsu Kaisen ha superato le 10 milioni di copie stampate. Ma nell'ultimo capitolo di Jujutsu Kaisen uno dei protagonisti è in condizioni critiche.