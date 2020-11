Jujutsu Kaisen: dopo l'ultimo episodio i social impazziscono per Satoru Gojo

Di sicuro si tratta di uno dei momenti più ricchi di tensione mostrati finora, e lo scontro con Jogo ha rappresentato un'occasione perfetta per mettere alle strette il nemico con il potere dell'Infinito, e allo stesso tempo presentare agli spettatori gli occhi blu/verde acqua di Gojo stesso . Oltre all'incredibile abilità mostrata, i fan sono rimasti particolarmente colpiti da questa rivelazione, e in calce alla notizia potete trovare alcune delle entusiastiche ed esilaranti reazioni pubblicate su Twitter.

Nel settimo episodio Gojo si è ritrovato attaccato da uno Spirito Maledetto , che gli ha creato qualche difficoltà. Per rispondere alla minaccia avversaria lo Stregone ha quindi dovuto utilizzare una delle sue tecniche peculiari, mostrando per la prima volta le sue vere abilità nell'anime. Per farlo però ha dovuto togliere la benda che spesso gli copre gli occhi , rivelando i lineamenti che hanno conquistato moltissimi spettatori.

i believe in gojoism. come join the church of gojo 🙇‍♂️ pic.twitter.com/wLC9hY6U4y — abu SNOOP DAY (@abuloveslevi) November 15, 2020

Kudos to MAPPA for taking so much time on Gojo Satoru taking his darn blindfold off. pic.twitter.com/FlzKab04j5 — jeru • looking for more jjk moots (@kodzu_en) November 13, 2020

is this jjk stans coming to twitter when gojo removed his blindfold #呪術廻戦pic.twitter.com/379BcauzZB — ☆ anya lovebot (@sftalexa) November 13, 2020