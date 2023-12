Jujutsu Kaisen: l'eredità di Nanami rivive simbolicamente nella sua lama maledetta

La morte di Kento Nanami in Jujutsu Kaisen 2 ha lasciato dietro di sé un vuoto enorme, sia nel cuore dei lettori/spettatori che hanno imparato nel tempo ad ammirare il carisma del personaggio, sia in figure come Itadori e Ino. Ed è proprio grazie al suo allievo che il ricordo del mentore sopravvive, avendo ereditato la sua iconica lama smussata.

È indubbio che la scomparsa di Nanami in Jujutsu Kaisen 2 entri di diritto tra le sequenze più folgoranti dell'arco dell'incidente di Shibuya, sia per come è stata eseguita dagli animatori, sia per le conseguenze devastanti che ha messo in moto nel prosieguo della narrazione. D'altronde l'immagine del mentore ferito, impotente davanti ad eventi che non era più in grado di controllare, ha segnato per Itadori un momento spartiacque, soprattutto se lo ricolleghiamo al dolore egualmente lancinante provato per la morte di Nobara, sopraggiunta anch'essa per mano di Mahito.

Sappiamo infatti quanto Nanami abbia rappresentato una figura paterna per il protagonista. Forse nessuno come lui ha incarnato in Jujutsu Kaisen i valori intrinseci del mentore, di colui che sì contribuisce a raffinare il controllo sull'energia malefica degli studenti, ma che soprattutto si pone quale fonte ideale di autorità ed educazione per i giovani stregoni. Un dato ulteriormente enfatizzato dal fatto che Gojo fosse sigillato sin dall'inizio dell'arco narrativo, e che paradossalmente ha reso ancor più tragica la sua sconfitta, quasi la sua morte gli avesse impedito di affermare agli occhi di Itadori la sua volontà di proteggerlo, lasciando lui e i suoi allievi privi dell'uomo che era chiamato, in prima battuta, a tutelarne l'incolumità.

Ma il ricordo di Nanami sopravvive, anche (e soprattutto) dopo la sua morte. Perché il pugnale che l'allievo Ino ha ereditato dal maestro non è da intendere come un feticcio, cioè quale un mero strumento usato in combattimento dal proprio mentore, anche perché nel frattempo ha acquisito tutte le caratteristiche alla base della sua tecnica maledetta. Il potere di Nanami in Jujutsu Kaisen non è dato esclusivamente dalla capacità con cui gestisce la propria energia malefica, ma dalla peculiarità dell'abilità che la contraddistingue. Grazie infatti alla “Ratio Technique” lo stregone è in grado di creare dei punti deboli nei corpi dei suoi obiettivi dividendoli in 10 parti/sezioni uguali. Se una volta tracciate le direttrici riesce a colpire il punto equivalente al rapporto 7:3, ecco che il colpo genera improvvisamente dei danni critici.

Generalmente per colpire il bersaglio Nanami si serviva di una lama smussata, andata in eredità dopo la sua morte all'allievo Ino. Ed è proprio durante lo scontro con Sukuna che il giovane stregone, impugnando il pugnale del maestro, riesce a canalizzare i poteri di Nanami nella lama stessa. E dal momento che l'arma dell'uomo si è ora tramutata in un oggetto maledetto, intriso dell'energia malefica, del potere – e forse anche delle memorie – dello stregone, è chiaro come il ricordo dell'insegnante continui imperterrito a lasciare il segno nel mondo. Portando così l'allievo ad imbracciare il pugnale, e a far rivive in ogni colpo, in ogni sferzata di lama, l'eredità di un uomo che a tutti gli effetti non ha mai abbandonato i propri studenti.