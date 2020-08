Jujutsu Kaisen: un esilarante citazione a Neon Genesis Evangelion vi farà sorridere

Jujutsu Kaisen è uno dei titoli di Weekly Shonen Jump più promettenti per la rivista nonché il più ambizioso in termini di popolarità. La serie sta attualmente riscuotendo un notevole successo in patria ed è in attesa di un adattamento anime che possa rendere virale il franchise anche oltreoceano.

Il sensei Gege Akutami si è rivelato un autore particolarmente astuto nonché un fervido appassionato di manga, al punto tale da omaggiare all'interno di Jujutsu Kaisen numerose opere, tra cui anche Hunter x Hunter di Yoshihiro Togashi. Come se ciò non bastasse, l'autore ha continuato a nascondere citazioni qua e là anche in riferimento a titoli cult della cultura nipponica.

Nell'ultimo numero, infatti, Jujutsu Trivia ha scovato un esilarante citazione a Neon Genesis Evangelion, nella fattispecie nei riguardi della foto che Misato consegna a Shinji per farsi riconoscere all'appuntamento nel primo episodio dell'anime, tuttavia reinterpretato con i personaggi del manga di Akutami sensei. Ad ogni modo, potete dare un'occhiata alla citazione in questione tra gli allegati in calce alla notizia.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che l'anime di Jujustu Kaisen, previsto al debutto in ottobre, arriverà anche in Italia sotto Crunchyroll che ne detiene i diritti per la diffusione streaming nel nostro Paese. E voi, invece, cosa ne pensate di questo divertente omaggio a Neon Genesis Evangelion, l'avevate riconosciuto? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.