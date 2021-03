Jujutsu Kaisen: un esilarante cosplay trasforma un gatto in Gojo Satoru, web in lacrime!

Poche ore fa, un fan di Jujutsu Kaisen ha postato su Twitter la foto del proprio gatto mentre indossa un esilarante cosplay di Gojo Satoru. Lo scatto, banale sulla carta, è diventato immediatamente virale con centinaia di migliaia di "Mi piace" e una valanga di retweet, a causa del fantastico risultato finale.

In calce potete dare un'occhiata al tweet, in cui viene ritratto un dolcissimo gatto dal pelo grigio mentre indossa il vestiario dello stregone, con tanto di benda sugli occhi. I fan della serie sono impazziti per la foto, premiandola con oltre 200.000 like, una cifra semplicemente assurda per uno scatto pubblicato giusto una manciata di ore fa.

Al di là della genialità del cosplay, parte del successo è sicuramente dovuta al grande carisma di Gojo Satoru, già rivelatosi uno dei personaggi più apprezzati da parte del pubblico femminile dell'anime, nonché uno dei più rispettati in generale. Nel caso in cui aveste avuto una brutta giornata, speriamo che questo scatto riesca a tirarvi su il morale!

Prima di salutarvi vi ricordiamo che l'anime di Jujutsu Kaisen è tutt'ora in corso e che si concluderà tra tre settimane, poco prima dell'inizio dell'Anime Japan 2021. In quell'occasione, potrebbe anche essere annunciata la produzione della tanto agognata Stagione 2.