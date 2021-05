Jujutsu Kaisen si espande: al via la partnership con la linea d'abbigliamento UNIQLO

Per festeggiare lo straordinario successo di Jujutsu Kaisen, la famosa serie dark fantasy creata da Gege AKutami, l'azienda giapponese UNIQLO ha deciso di dare il via ad una nuova partnership commerciale. A partire dal prossimo 4 giugno infatti, la catena di abbigliamento metterà in vendita un'ampia selezione di vestiti ispirati alla serie.

In calce potete dare un'occhiata ad alcuni capi d'abbigliamento disponibili. La selezione comprende principalmente t-shirt, con sette design per adulti e quattro per bambini, ma l'azienda ha già confermato che nel corso dei prossimi mesi l'offerta si arricchirà con felpe e giubbotti. Cliccando sul link reperibile in calce potete dare un'occhiata ai capi migliori, tutti in vendita con un price tag di 1500 yen (€11 circa).

Vi ricordiamo che la catena UNIQLO è presente anche in Italia, anche se purtroppo con un solo negozio (Milano, Piazza Cordusio). La serie di vestiti difficilmente creerà code come nel caso di Demon Slayer, ma nel caso in cui le magliette dovessero rivelarsi un successo, non è da escludere la possibilità che l'azienda decide di proporle anche nei Paesi occidentali.

La prima stagione dell'anime di Jujutsu Kaisen si è conclusa il 26 marzo con la trasmissione del ventiquattresimo e ultimo episodio. Subito dopo la fine del simulcast, MAPPA ha annunciato la produzione di un film spin-off in uscita il prossimo inverno. La stagione 2 è attualmente in stand-by, mentre il manga prosegue la serializzazione settimanalmente, con i nuovi capitoli pubblicati ogni domenica alle 18:00 su MangaPlus.