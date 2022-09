Jujutsu Kaisen: l'espansione del dominio di Gojo diventa un contenitore di Pop Corn

Jujutsu Kaisen è attualmente uno degli shonen più seguiti, grazie soprattutto al successo riscontrato dalla prima stagione dell’anime, e dal film prequel, entrambi realizzati dagli artisti di MAPPA. Questa popolarità sembra aver raggiunto confini oltre il fumetto e l’animazione, ricevendo delle attrazioni dedicate nel parco Universal Studios Japan.

Oltre alla statua a grandezza naturale di Satoru Gojo, personaggio sempre primo nelle classifiche di apprezzamento da parte degli appassionati della serie, il celebre parco presenta una linea di merchandise esclusivo, targato Universal Studios, tra cui si trova un’altra versione dello Stregone più potente dell’opera ideata da Gege Akutami.

Seguendo quanto già avvenuto con i contenitori di pop corn distribuiti per ONE PIECE: RED, dalla singolare forma del frutto Gom Gom ingerito da Luffy, infatti, durante la visione di Jujutsu Kaisen: the Real 4D gli spettatori hanno potuto mangiare pop corn direttamente da una mini riproduzione dell’espansione del dominio di Gojo, Unlimited Void, che potete vedere nel post riportato in fondo alla pagina. Di seguito riportiamo la descrizione ufficiale delle attrazioni della serie: “immergetevi nel mondo della serie anime di successo! Unitevi a Itadori e ai suoi amici nella feroce battaglia contro uno Spirito Maledetto! L’azione prende forma davanti ai vostri occhi, con un livello di realismo possibile solo agli Universal Studios Japan”.