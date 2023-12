Jujutsu Kaisen, l'espansione di Dominio di Hakari spiegata bene

Gege Akutami ha dimostrato da subito una grande inventiva per i vari poteri e abilità usati dai personaggi in Jujutsu Kaisen, ma con Kinji Hakari, studente del terzo anno alla Jujutsu High, ha deciso di addentrarsi in una serie di regole complesse e articolate, derivanti dal gioco d’azzardo giapponese conosciuto come Pachinko.

Seguendo quanto fatto da altri autori di shonen prima di lui, come Yoshihiro Togashi di Hunter x Hunter, anche Gege Akutami ha inserito più e più volte nel corso della narrazione intere pagine di spiegazioni per rendere più chiaro ai lettori cosa stessero leggendo. E nonostante questo i poteri di Hakari appaiono ancora fumosi. Cerchiamo quindi di comprenderli al meglio.

Alla base del sistema di regole dell’espansione del dominio di Hakari, chiamata Idle Death Gamble, c’è il gioco d’azzardo Pachinko, in cui il giocatore deve cercare di far rimbalzare in degli slot precisi delle sfere in una sorta di flipper verticale, con ogni slot equivalente a punti stabiliti che si traducono in premi in denaro.

Sebbene sembri abbastanza semplice come sistema, le variabili presenti durante la giocata sono moltissime, e possono creare confusione nei giocatori così come negli avversari di Hakari, i quali faticano a comprendere il funzionamento delle sue abilità garantendogli un vantaggio.

L’espansione del dominio di Hakari si sviluppa attorno ai personaggi scelti ad ogni turno, e alle azioni che possono fare grazie ai risultati dei lanci effettuati nel medesimo turno per raggiungere un jackpot. Queste azioni, chiamate effetti visivi, sono divise in tre gruppi: sfere di riserva, porte ed effetti consecutivi. A questo va aggiunta una sottotrama romantica che si sviluppa attorno alle relazioni tra i personaggi usati dal titolo CR Private Pure Love Train.

Inoltre, se i primi due gruppi possono essere usati da Hakari anche al di fuori del dominio, il terzo, quello degli effetti consecutivi, consiste in un re-roll per consentire allo stregone di cambiare una sequenza e quindi evitare di subire danni dagli avversari. Tutta la struttura si basa su una componente randomica, ma se Hakari riesce a raggiungere un jackpot, ottenendo una sfera arcobaleno o quattro effetti consecutivi, diventa uno dei personaggi più potenti dell’intera serie.

Per ben quattro minuti e undici secondi, infatti, Hakari non ha limiti nell'utilizzo della propria energia maledetta, e di conseguenza anche nell'uso della tecnica maledetta inversa, rendendolo invulnerabile.