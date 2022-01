Jujutsu Kaisen ed Evangelion si contendono il premio di miglior film del 2021 in Giappone

La Japan Academy Film Awards Association ha annunciato i candidati per la 45° edizione dei premi annuali. I cinque film che sono stati nominati per l'animazione dell'anno sono: Belle di Hosoda, Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time di Anno, Jujutsu Kaisen 0 di Park, Fortune Favors Lady Nikuko di Watanabe e Sing a Bit of Harmony di Yoshiura.

La Nippon Academy-Sho Association, un gruppo giapponese paragonabile all'Academy of Motion Picture Arts and Sciences negli Stati Uniti, presenta gli annuali Japan Film Academy Awards. Tutti i candidati ricevono l'Awards of Excellence, ma il primo premio di ogni categoria sarà presentato durante una cerimonia l'11 marzo al Grand Prince Hotel New Takanawa di Tokyo. I film sono ammissibili se sono usciti in Giappone tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.

Di seguito trailer e sinossi di Belle: "Suzu è una timida e ordinaria studentessa delle superiori che vive in un villaggio rurale. Per anni è stata solo l'ombra di se stessa. Ma quando entra in "U", un enorme mondo virtuale, fugge nel suo personaggio online come Belle, una cantante bellissima e amata in tutto il mondo. Un giorno, il suo concerto viene interrotto da una creatura mostruosa inseguita dai vigilanti. Mentre la caccia si intensifica, Suzu si imbarca in una ricerca epica ed emotiva per scoprire l'identità di questa misteriosa "bestia" e scoprire il suo vero io in un mondo dove si può essere chiunque. Belle racconta una storia fantastica e sentita sulla crescita nell'era dei social media".

Di seguito trailer e sinossi di Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time: "Dopo il fallimentare tentativo della NERV di recuperare le Lance di Longinus e portare avanti il Progetto di Strumentalità Umana, la distruzione causata dal Fourth Impact è stata ampiamente scongiurata. In uno stato di disordine, Shinji Ikari, Asuka Langley Shikinami e Rei Ayanami viaggiano verso il Villaggio 3, un insediamento di sopravvissuti liberi dalla rovina della Terra. Lì, Shinji si riconcilia lentamente con il suo passato, sviluppando una vita totalmente diversa dai suoi giorni come pilota di Evangelion. Nel frattempo, la NERV si prepara a continuare il progetto Instrumentality attraverso un nuovo Impact. Quando la principale nave da combattimento aereo di WILLE arriva al villaggio, Shinji decide di salire a bordo, credendo di poter aiutare pilotando un Evangelion. Mentre si scoprono nuovi segreti e si avvicina una battaglia tra la WILLE e la NERV, il futuro della Terra è in bilico. Shinji può salvare l'umanità e il resto del mondo un'ultima volta con l'Evangelion?".

Di seguito trailer e sinossi di Jujutsu Kaisen 0: "Yuta Okkotsu è un nervoso studente delle superiori che soffre di un grave problema: la sua amica d'infanzia Rika è diventata una maledizione e non vuole lasciarlo in pace. Poiché Rika non è una maledizione qualsiasi, la sua situazione viene notata da Satoru Gojo, un insegnante della Jujutsu High School, una scuola dove gli esorcisti principianti imparano a combattere le maledizioni. Gojo convince Yuta ad iscriversi, ma sarà in grado di imparare abbastanza in fretta per affrontare la maledizione che lo perseguita?"

Fortune Favors Lady Nikuko, diretto da Ayumu Watanabe presso Studio 4°C: "Fortune Favors Lady Nikuko è la toccante commedia drammatica di una famiglia non convenzionale: una coppia di madre e figlia non proprio ordinarie che vivono la loro vita al massimo. Sfrenata, allegra, appassionata e sempre pronta a mangiare qualcosa di delizioso, mamma Nikuko si arrende ai malintenzionati. Il suo motto felice è: "L'ordinario è il meglio di tutto!" Naturalmente, lo spirito chiassoso e impertinente di Nikuko fa vergognare Kikuko, sua figlia undicenne sull'orlo della pubertà. Senza nulla in comune, a parte vivere insieme su una barca nel porto, un miracolo avviene quando il loro segreto viene rivelato".

Di seguito trailer e sinossi di Sing a Bit of Harmony: "Sing a Bit of Harmony racconta la storia della bella e misteriosa Shion, che si trasferisce alla Keibu High School, dove diventa rapidamente popolare per la sua personalità schietta e l'eccezionale talento atletico... ma si rivela essere una IA in fase di test! L'obiettivo di Shion è di portare felicità alla solitaria Satomi. Tuttavia, la sua strategia è qualcosa che nessun umano si aspetterebbe: fa una serenata a Satomi nel bel mezzo della lezione. Dopo aver scoperto che Shion è un'IA, Satomi e il suo amico d'infanzia, il secchione di ingegneria Touma, si avvicinano alla nuova studentessa. Insieme al popolare e attraente Gocchan, l'impavida Aya e il membro del club di judo "Thunder", sono sempre più commossi dal canto e dalla serietà di Shion, anche quando le sue stranezze li lasciano perplessi. Ma quello che Shion fa per il bene di Satomi finisce per coinvolgere tutti in un serio caos. Preparatevi per la storia commovente di una IA impreparata al mondo e dei suoi compagni di classe".