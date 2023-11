Jujutsu Kaisen, i fan estasiati dalla qualità del nuovo episodio: la migliore della serie?

Lo studio MAPPA continua a superarsi e stupire gli spettatori. Dopo l’elogio all’episodio conclusivo di Attack on Titan, anche la seconda stagione di Jujutsu Kaisen sta ricevendo ottime critiche, e ottenerle in un arco narrativo così atteso come quello dell’incidente di Shibuya è un grande risultato. Vediamo le reazioni all’episodio 2x17

Dopo una rapida, ma significativa, parentesi dedicata al passato di Satoru Gojo, nella seconda parte della stagione gli autori sono tornati nel presente, ponendo le basi per una delle sezioni più rilevanti dell’intera opera di Gege Akutami. L’incidente di Shibuya rappresenta infatti il punto di non ritorno per la storia di Yuji Itadori e compagni, e, come si è visto nelle precedenti puntate, ha riportato sul campo di battaglia un grande personaggio: Sukuna.

Il Re Demone non ha esitato a uccidere chi voleva usarlo per contrastare i piani del malvagio Kenjaku, il quale ha nel frattempo anche relegato Gojo nel Regno della Prigione, privando il gruppo di protagonisti di un alleato fondamentale. Per rispondere alla nuova minaccia di Sukuna, Megumi Fushiguro ha quindi evocato Mahoraga, e lo scontro tra i due ha causato una reazione esplosiva e travolgente della community.

Sui social sono arrivate decine di post, di cui trovate qualche esempio in fondo alla notizia, volti a sottolineare l’incredibile lavoro fatto dallo staff di MAPPA nel rendere fluido, spettacolare e dinamico il combattimento. Ancora una volta lo studio sembra aver centrato il segno, dimostrandosi uno dei più acclamati e apprezzati del settore da parte del pubblico. E voi cosa ne pensate della qualità della seconda stagione di Jujutsu Kaisen? Fatecelo sapere nei commenti.

Ricordiamo, però, che gli animatori di MAPPA hanno discusso delle difficoltà a rispettare le scadenze per realizzare l’anime, e vi lasciamo alla top 5 dei migliori personaggi della seconda stagione.