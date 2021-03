Jujutsu Kaisen: i fan sono ai piedi di Satoru Gojo, è il protagonista più affascinante?

Con l'anime di Jujutsu Kaisen lo Studio MAPPA si sta davvero superando. La controparte animata dell'opera di Gege Akutami presenta animazioni superbe, scene di combattimento spettacolari e una caratterizzazione dei personaggi eccellente. Ma per la community quello ritenuto meglio realizzato è nientemeno che Satoru Gojo.

L'ultimo episodio di Jujutsu Kaisen ha portato Yuji Itadori e i suoi amici contro una nuova minacciosa maledizione, forse le più inquietante incontrata finora. Tuttavia, ad attirare l'attenzione del pubblico è ancora una volta Satoru Gojo, lo stregone più forte di tutti.

L'insegnante del Jujutsu Tech, però, durante l'episodio non si è distinto per la sua incredibile forza, ma semplicemente per il suo assurdo sex appeal. La community è ai suoi piedi: Gojo non è solamente uno dei protagonisti più potenti, ma anche uno dei più affascinanti di tutto il panorama degli shonen.

Sui social media, infatti, possiamo vedere come il fandom veneri questo personaggio, che passa dall'essere incredibilmente serio all'essere buffo e divertente. Secondo alcuni dei commenti più divertenti, lo Studio MAPPA avrebbe riversato tutto il budget a disposizione per l'animazione di Satoru Gojo, che possiede delle movenze e un aspetto semplicemente fenomenali. E voi cosa ne pensate? Se volete essere stilosi come lui, le repliche degli occhiali da lui indossati in Jujutsu Kaisen sono ora in vendita.

Non solo parole d'amore, Gojo è anche al centro di una polemica. Secondo l'opinione di alcuni fan l'insegnante sarebbe troppo forte e non lascerebbe spazio agli altri personaggi. Per questo, dovrebbe subire un nerf in Jujutsu Kaisen. Il maestro Tite Kubo, autore di Bleach, ha rivelato il suo momento preferito di Jujutsu Kaisen.