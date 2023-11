Jujutsu Kaisen 2: un fantastico design retrò per uno dei personaggi più amati

La seconda stagione di Jujutsu Kaisen ha riservato molti colpi di scena riuscendo a commuovere gli spettatori. In particolare, c'è stato un personaggio che ha fatto breccia nel cuore dei fan, tanto che in rete sta spopolando un suo nuovo design retrò.

Stiamo parlando di Kento Nanami uno dei mentori di Yuji, il quale, dopo essere stato gravemente ustionato da Jogo, è caduto per mano di Mahito. La morte di Nanami ha avuto un profondo impatto sul protagonista della serie, già emotivamente provato dai crimini commessi da Sukuna mentre era in possesso del corpo del ragazzo.

La caduta dello stregone ha commosso i fan dell'anime al punto che la Malaysia Airlines ha utilizzato la morte di Nanami in Jujutsu Kaisen per pubblicizzare il Kuantan come destinazione turistica. Ma non solo, un fantastico design in stile anime retrò del personaggio sta spopolando e venendo condiviso da tantissime persone sul web. Lo stregone sembra uscito da un anime degli anni Novanta e sembra essere pronto al combattimento. Trovate l'artwork in fondo a questa news.

Nonostante l'arco dell'incidente di Shibuya in Jujutsu Kaisen si stia avvicinando al finale, non è detto che Nanami sia l'unico personaggio importante a uscire di scena. La serie ha già dimostrato di non aver paura di uccidere i suoi protagonisti, e la morte di Nanami è stata solo un avvertimento di ciò che potrebbe accadere in futuro.