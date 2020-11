Jujutsu Kaisen: il fascino di Satoru Gojo vi lascerà senza fiato in questo cosplay

Jujutsu Kaisen è senza alcun dubbio uno degli anime del momento, una serie forte di un comparto tecnico visivamente appagante e di una storia ricca di emozionanti combattimenti. Ma ad aver conquistato larga parte della community è uno dei personaggi più forti dell'opera, Satoru Gojo, protagonista tra l'altro di uno spettacolare cosplay.

L'asso nella manica degli stregoni contro gli spiriti maledetti è proprio Satoru Gojo, l'insegnante del protagonista nonché la minaccia più consistente per il fronte nemico. Il suo incredibile talento appare inarrestabile nonché una delle abilità più affascinanti del panorama shonen. Ad ogni modo, potete comprendere meglio il funzionamento del potere dell'infinito nel nostro speciale di approfondimento dedicato.

L'episodio 7 di Jujutsu Kaisen, incentrato per lo più nella battaglia tra Gojo e Jogo, ha reso lo stregone virale in rete nonché uno dei personaggi preferiti dai fan all'interno del franchise. A tal proposito, spicca un geniale cosplay realizzato da ryoii_ich che ha voluto omaggiare il personaggio durante l'epica scena in cui abbassa la benda per mostrare il suo sguardo penetrante all'avversario. La foto in questione, che potete recuperare in calce alla notizia, ha riscosso in appena 14 ore circa 7500 manifestazioni di apprezzamento, segno della popolarità di Gojo nella community di Jujutsu Kaisen.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo particolare cosplay, lo trovate affascinante? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.