Jujutsu Kaisen fermo in USA, traduttore trovato in possesso di materiale pedopornografico

Stefan Julian Koza, traduttore statunitense del manga di Jujutsu Kaisen, è stato recentemente arrestato per possesso e condivisione di materiale pedopornografico, secondo l'ultimo report della polizia dello Stato di Virginia. Il trentatreenne è detenuto dallo scorso 7 dicembre al Fairfax County Adult Detention Center, senza possibilità di uscita su cauzione.

Stefan Koza, statunitense di origini giapponesi, era da ormai tre anni uno dei principali traduttori di VIZ Media e nel corso della sua carriera ha lavorato su opere del calibro di Dragon Ball Super, ONE PIECE e We Never Learn. Nell'ultimo periodo stava traducendo Jujutsu Kaisen, la cui distribuzione rimane comunque confermata negli USA. Il Volume 8 uscirà a febbraio, mentre presumibilmente la pubblicazione dei Volumi successivi subirà qualche ritardo.

Le forze dell'ordine non hanno condiviso dettagli specifici sulla quantità di materiale scaricato e distribuito in rete da Koza, ma le accuse sembrano piuttosto gravi, e il ragazzo difficilmente riuscirà ad evitare il carcere. La prima udienza è fissata per il 3 marzo 2021, data in cui conosceremo la reale entità della pena. Per il momento VIZ Media non ha commentato l'accaduto.

La distribuzione di Jujutsu Kaisen, comunque, non si ferma negli altri Paesi. In Giappone il Volume 14 del manga verrà pubblicato domani, mentre in Italia il sesto Volume arriverà il 14 gennaio. Vi ricordiamo che l'anime è attualmente in pausa, e che riprenderà con il secondo cour a partire dal 15 del mese corrente. Per maggior informazioni sulla serie potete dare un'occhiata alla nostra anteprima di Jujutsu Kaisen.