Jujutsu Kaisen: la ferrea forza di volontà di Yuji nel capitolo 157, ora su Manga Plus

La prossimità del Culling Game ha spinto Yuji e Megumi ad intraprendere una missione piuttosto pericolosa, con un unico obiettivo: chiedere un'alleanza a Kinji Hakari. Nel capitolo 157 di Jujutsu Kaisen, ora su Manga Plus, Akutami ci riporta sul tetto del fight club gestito dal potente Stregone, dopo lo strategico scontro dell'ultimo appuntamento.

Kirara è a terra. Megumi la libera dalla sua presa, chiedendole in ginocchio e con molto rispetto di ascoltare cosa ha da proporle. Colpita dalla reazione del ragazzo, Kirara si alza e accetta la sua richiesta. In quell'istante Yuji viene scaraventato sul tetto da Kinji, distruggendo la porta e lasciando tutti momentaneamente sorpresi. Il protagonista si rialza immediatamente, e incita Megumi e Panda di non intervenire nello scontro. Per convincere Kinji ad ascolatarlo, Yuji non intende assolutamente affrontarlo, piuttosto assorbirà ogni colpo senza schivare né reagire.

Dopo diversi attacchi piuttosto potenti, Kinji comprende la strategia di Yuji. Hakari accetta di ascoltare ciò che ha da dire, almeno fino a quando riuscirà a stare in piedi e a parlare. Dopo aver ascoltato l'offerta di alleanza per il Culling Game, Kinji chiede perché la scelta di Yuji e Megumi sia ricaduta proprio su di lui, una persona che non avevano mai incontrato.

È qui che Yuji inizialmente risponde che è per le parole con cui i suoi senpai hanno descritto la forza e l'affidabilità di Kinji, descrivendolo come un grande alleato. Criticando la scelta del potagonista e dicendogli di aver praticamente seguito gli ordini di altri Stregoni, Kinji provoca Yuji, il quale si definisce un semplice ingranaggio nei più complessi meccanismi degli Stregoni, un ingranaggio per permettere a loro di esorcizzare le Maledizioni.

Dopo l'ennesimo pugno, Yuji si rialza, e notando le preoccupanti condizioni in cui si trova, Kinji rimane colpito dalla sua ferrea volontà, e mosso dalle parole di Kirara, decide alla fine di stare ad ascoltare la proposta del ragazzo e dei suoi compagni. Per concludere vi lasciamo ad un approfondimento sulla tecnica maledetta di Kirara, e alla key art ufficiale dove i protagonisti festeggiano Halloween.