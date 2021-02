Jujutsu Kaisen festeggia 30 milioni di copie stampate, Shueisha mostra la cover del Vol 15

Poche ore fa, Shueisha ha parlato dalla straordinaria crescita del manga di Jujutsu Kaisen, passato da otto a trenta milioni di copie in circolazione in poco più di quattro mesi. La casa editrice ha approfittato dell'occasione per ringraziare i fan, mostrando in anteprima la straordinaria e terrificante Cover del Volume 15, in uscita a marzo.

In calce potete dare un'occhiata alla copertina, in cui viene raffigurato per la seconda volta lo spirito maledetto Mahito. La cover risulterà particolarmente familiare ai lettori italiani, visto che Mahito è anche il protagonista della copertina del Volume 6, pubblicato in Italia il mese scorso.

Il nuovo Volume arriverà il 4 marzo 2021 in Giappone e nel corso del 2022 in Italia, e include i capitoli dal 125 al 133 compreso. I capitoli in questione raccontano il prosieguo dell'arco narrativo più lungo in assoluto, quello dell'incidente di Shibuya, iniziato l'11 novembre 2019 con l'uscita numero 83 e attualmente in corso. La prima parte della saga potrebbe essere trasposta nella seconda stagione dell'anime di MAPPA, previo rinnovo da parte del team di produzione.

E voi cosa ne pensate di questa cover? Vi piace? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto vi ricordiamo che la breve pausa del manga di Jujutsu Kaisen è ufficialmente terminata, e che l'uscita del nuovo capitolo è fissata per il 14 febbraio 2021.