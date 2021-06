Jujutsu Kaisen: il film 0 esordirà in un giorno speciale per la serie, ecco perché

La prima stagione dell'anime di Studio MAPPA si è conclusa dopo una lunga pubblicazione durata tra ottobre 2020 e marzo 2021. Il risultato è stato un'esplosione del brand di Jujutsu Kaisen che presto tornerà in Giappone anche se con un altro progetto animato.

A fine 2021 arriverà Jujutsu Kaisen 0, film che tratterà gli eventi del manga prequel. Prima di dedicarsi al manga principale, l'autore Gege Akutami pubblicò infatti una serie di oneshot sempre basati sul mondo degli stregoni che furono poi raccolti in volume unico, e nonostante la loro natura sono strettamente legati alla trama principale. E proprio da questa trama deriva la scelta della data di Jujutsu Kaisen 0 al cinema in Giappone.

Il 24 dicembre è infatti il momento in cui inizia il "Festival notturno dei 100 demoni", un evento estremamente importante per Jujutsu Kaisen e che sarà poi spiegato a dovere nel film. Studio MAPPA e la produzione hanno quindi deciso di legare questo evento all'uscita, facendo felici i fan della serie che in un certo senso si troveranno a vivere quelle storie in contemporanea col protagonista Yuta Okkotsu.

Chissà se la seconda stagione di Jujutsu Kaisen seguirà un discorso simile nel 2022.